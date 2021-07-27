Gazetevatan.com » Magazin » Hediye krizini ifşa etti: Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum!
Hediye krizini ifşa etti: Pelin'in gerçek yüzünü gösteriyorum!
Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren Anıl Altan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Altan, bu kez eşinin hediye çözümünü takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Pelin Akil ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Anıl Altan, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.
Oyuncu Pelin Akil ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Anıl Altan, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.