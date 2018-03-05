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HDP'li eski vekilden Afrin yalanı

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 13:58 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 14:02

Vekilliği düşürülen HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın DEAŞ ve El Kaide'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiği yalanıyla paylaştığı karenin, 2015'te İdlib'de çekildiği ortaya çıktı.


Terör örgütü PYD/PKK destekçilerinin sosyal medyada, Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için  paylaştığı iki fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.
 
Afrin yalanlarında Gazzeli çocukları sık sık kullanan terör  yandaşları, bu sefer de Batı Şerialı bir kadın üzerinden manipülasyon yapmaya  kalktı.
 
"Afrin'de zeytin ağacını işgalcilerden korumaya çalışan bir ana"  yalanıyla servis edilen fotoğrafın, Batı Şeria'da çekildiği ve 1 Temmuz 2015'te  "Filistin'in zeytin ağaçlarının yok olmasını durdurun" başlıklı bir haberde  kullanıldığı ortaya kondu.
 
 
İsrail askerlerinin arka planda görüldüğü fotoğrafta, zeytin ağacına  sarılan Filistinli bir kadın yer alıyor.
 
Sosyal medyada TSK'yi hedef alan paylaşımlara, devamsızlık  gerekçesiyle vekilliği düşürülen Sarıyıldız'ın da destek verdiği görüldü.
 
HDP'nin eski Şırnak Milletvekili Sarıyıldız, Twitter hesabından, "DEAŞ  ve El Kaide militanları Afrin'de Türkiye'nin yanında savaşıyor" yalanıyla bir  fotoğrafı yeniden paylaştı.
  
Ancak fotoğrafın, 27 Kasım 2015 tarihli, İdlib'e saldırı hazırlığında  olan Nusra cephesi ve Ahrar-ü Şam mensuplarına ait olduğu tespit edildi.
 
Daha önce PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün sosyal medya  hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis  edilen yaralı çocukların olduğu görselinin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya  çıkmıştı.

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