08 Haziran 2019 Cumartesi
İSTANBUL 
28°C / 19°C
GALERİ VİDEO
BIST 93.809 3.83 EURO 6,6280 1.56
USD 5,8380 1.01 ALTIN 251,400 1.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Haziranda kar keyfi

AA |  08 Haziran 2019 Cumartesi - 12:18 | Son Güncelleme : 08 06 2019 - 12:18

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşüne katılanlar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu.


Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney  yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, Sivas  Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kamp ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde Sivas  Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK ) organizesiyle başlatılan  programda, Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü  başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek, 10 gün boyunca Sivas il  merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti başlatıldı. Yaklaşık 170 kilometrelik parkur boyunca her yaştan katılımcı,  Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen coğrafi ve doğal güzelliklerine şahit oluyor.
  
 
Kar üzerinde serinleyip, kar helvası yaptılar
 
Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan  ilk gün parkurunda, katılımcılar altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde  serinleme fırsatı buldu.Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal  etmeyen katılımcılar, doğal güzelliklerin içinde dondurma yediklerini belirterek,  yaklaşık 30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdü. Daha sonra halat yardımıyla  şelaleden aşağı inen sporcular, buz gibi suyun altında Türk bayrağı açtı. Etkinlik kapsamında, Kızılırmak'ın geçtiği İmranlı, Zara ve Hafik  ilçeleri güzergahı üzerinde onlarca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri  görecek ve aynı zamanda görüntüleyecek katılımcılar, Sivas'ın birbirinden farklı  birçok zenginliğini de meraklılara aktaracak.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.