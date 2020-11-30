Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 personel alacak! 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı alım şartları nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1800 personel alımı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. İlanda başvuru detayları ile kontenjan bilgisi de paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK ALIMI

Başvurular, 21-31 Aralık tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

TAŞRA TEŞKİLATINA UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Bakanlığın internet sitesindeki bir diğer duyuruya göre de taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak.

1800 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Personel alımı başvuruları 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.