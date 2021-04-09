09 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.380 -2.55 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1680 0.44 ALTIN 455,770 -0.76
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hayırlı evlat Nihat Doğan!

09 Nisan 2021 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 14:35

Ünlü türkücü Nihat Doğan, annesinin hastalığı ilerleyince evini kapatıp annesinin yanına taşındı.


Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebi ile ablasını kaybeden Doğan, şu sıralar annesi Fatma Hanım’ın kronik böbrek hastalığı nedeniyle üzüntülü günler yaşıyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Böbreklerinde kist çıkan annesini haftanın 2-3 günü hastaneye götüren ünlü türkücü, annesinin yalnız kalmaması için kendi evini kapatıp Beylikdüzü’ne annesinin yanına taşındı.
 
73 yaşındaki Fatma Doğan’ın sağlık durumunun kızını kaybettikten sonra üzüntüden hızla kötüleştiği gelen bilgiler arasında…

ETİKETLER

nihat doğan hayırlı evlat annesi yanına taşındı nihat doğanev
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.