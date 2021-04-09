Hayırlı evlat Nihat Doğan!

Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebi ile ablasını kaybeden Doğan, şu sıralar annesi Fatma Hanım’ın kronik böbrek hastalığı nedeniyle üzüntülü günler yaşıyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Böbreklerinde kist çıkan annesini haftanın 2-3 günü hastaneye götüren ünlü türkücü, annesinin yalnız kalmaması için kendi evini kapatıp Beylikdüzü’ne annesinin yanına taşındı.

73 yaşındaki Fatma Doğan’ın sağlık durumunun kızını kaybettikten sonra üzüntüden hızla kötüleştiği gelen bilgiler arasında…