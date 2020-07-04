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Hayat Tamircisi yebi tanıtım

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 16:52

Kanal D'nin sevilen programı Hayat Tamircisi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.


Onlarca hayvana yürüme umudu olan Hayat Tamircisi, yeni bölümünde de bu misyonuna devam ediyor!
 
Onlarca hayvana yürüme umudu olan Hayat Tamircisi, yeni bölümünde de bu misyonuna devam ediyor!
 
Hayat Tamircisi yeni bölümü ile 5 Temmuz Pazar saat 13.00'da Kanal D’de.
 
 

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