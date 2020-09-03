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Hayalet’in ikinci nesli geliyor

03 Eylül 2020 Perşembe - 18:56 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 18:56

Rolls-Royce en çok satan modeli Ghost’un (Yayalet) yeni neslini tanıttı.


10 yıl içinde markanın en çok satan modeli olan bu sedan otomobil  geçen yıl üretimini bitirmişti.Teknolojik açıdan şimdiye kadar en gelişmiş Rolls-Royce modeli olarak nitelenen ikinci nesil Ghost’ta ise  600 metreden fazla aydınlatma mesafesine sahip LED ve lazer farlar, yaya uyarısı odaklı görme yardımı, uyanık kalma asistanı, 360° ve helikopter görüşüne sahip dört kameralı sistem gibi özellikler yer alıyor.
 
 
4 çeker sistemi mevcut
 
Genellikle anlık tork ve sessizlik isteyen müşterilerin geri bildirimleri, markanın Rolls-Royce ile ilgili 6.75 litrelik çift turbo şarjlı V12 benzinli motoru daha da geliştirmesini sağlamış. Torkun 850Nm/627lb ft ve 563bhp/420kW gücü tüm tekerleklerden yönlendirme, dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılmış. Araç eylül ayı içinde Türkiye’de satışa çıkacak.
 

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Rolls-Royce Ghost Yayalet
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