Hayalet’in ikinci nesli geliyor

10 yıl içinde markanın en çok satan modeli olan bu sedan otomobil geçen yıl üretimini bitirmişti.Teknolojik açıdan şimdiye kadar en gelişmiş Rolls-Royce modeli olarak nitelenen ikinci nesil Ghost’ta ise 600 metreden fazla aydınlatma mesafesine sahip LED ve lazer farlar, yaya uyarısı odaklı görme yardımı, uyanık kalma asistanı, 360° ve helikopter görüşüne sahip dört kameralı sistem gibi özellikler yer alıyor.

4 çeker sistemi mevcut

Genellikle anlık tork ve sessizlik isteyen müşterilerin geri bildirimleri, markanın Rolls-Royce ile ilgili 6.75 litrelik çift turbo şarjlı V12 benzinli motoru daha da geliştirmesini sağlamış. Torkun 850Nm/627lb ft ve 563bhp/420kW gücü tüm tekerleklerden yönlendirme, dört tekerlekten çekiş sistemine aktarılmış. Araç eylül ayı içinde Türkiye’de satışa çıkacak.