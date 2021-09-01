Havalar ne zaman soğuyacak 2021? Havalar nasıl olacak, serinleyecek mi?

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere 8 ile kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı. MGM yaptığı uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.09.2021 Çarşamba günü öğlen saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AFAD'DAN DA UYARI

Meteoroloji'nin açıklamasından sonra AFAD da uyarı yaptı. Vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı yapıldı.