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Havada,karada, denizde spor!

Havada,karada, denizde spor! Önceki gün Yalıkavak'ta oturduğu sitenin iskelesinde görüntülenen Şeyda Coşkun, spor aşkını bir kez daha konuşturdu.
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