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Hatay esnafında borç erteleme sevinci

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 14:28 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 14:29

Bakanlar Kurulunun, Hatay'da 6 ilçenin sigortalılarının ve iş verenlerinin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesine ilişkin kararı, kent esnafında sevinç yarattı.


Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü  Bekir Bozdağ'ın "Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve  Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de ocak ayı içine  denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi  hem de sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar  verilmiştir." şeklindeki açıklamasını kent esnafı memnuniyetle karşıladı.
 
Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdülkadir  Teksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin desteğini her zaman yanlarında  hissettiklerini söyledi.
 
Kent genelinde 50 bin esnafın olduğunu belirten Teksöz, şöyle konuştu:
 
"Devletimizden Allah razı olsun, Allah askerimize zeval vermesin.  Esnafımızla devletimizin yanındayız. 50 bin esnaf ordumuz Afrin'e gitmeye de  hazır. Mağduriyetlerimizin giderilmesine ilişkin dün Başbakan Yardımcısı ve  Hükümet Sözcüsü Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklamaları bizi sevindirdi. Devletimizin  ilgisinden çok memnunuz. Şu an önceliğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı  olması ve bunun için de dua ediyoruz. Sıkıntılarımızın, sorunlarımızın çözümü  için devletimizle sürekli görüşme halindeyiz. Vergi ve sigorta primlerinin  ödemelerinin uzatılmasının tüm Hatay esnafını da kapsaması için görüşmelerimiz  devam ediyor."
 
Reyhanlı Ticaret Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu da devletin desteğine  minnettar olduklarını ancak KOSGEB'ten esnaf için faizsiz kredilerin verilmesini  de istediklerini dile getirdi.
 
Reyhanlı esnaflarından Mehmet Laçin ise yaşanan süreçte işlerinin az  da olsa sıkıntılı geçtiğini ancak devletin verdiği müjdenin kendilerini  sevindirdiğini anlattı.
 
Hiçbir zaman esnaf olarak karamsarlığa düşmediklerini vurgulayan  Laçin, "İleriye dönük daha iyi daha ferah günlerimiz olur inşallah. Bugünlerin  böyle kalmayacağını biliyoruz. Allah'ın izniyle her türlü konuda devletimizin  yanındayız, destekçisiyiz." dedi.
 
Esnaf Zeki Gündüz ise müjdeyi televizyondan duyduklarını ve çok  sevindiklerini paylaştı.
 
Yaklaşık 24 yıllık esnaf Zekeriya Kahramanoğlu da harekatın başarıyla  devam ettiğini gördüklerini ve önceliklerinin Mehmetçik'in başarısı olduğunu  söyledi.
 
Esnafın işinin başında olduğunu ve her iş yerinin önünde Türk  bayrağının dalgalandığını vurgulayan Kahramanoğlu, "Allah razı olsun, çok  sevindik. Benim yanımda çalışan 15 tane sigortalım var bir de ben 16. Sigorta  primi yatıyoruz yani düşündük işten çıkaralım mı çıkarmayalım mı diye ama sağ  olsun devletimiz gereken yardımı açıkladı ve şu anda çalışıyoruz çok şükür bir  sıkıntı yok." diye konuştu.

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