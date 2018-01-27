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Haşim Kılıç'tan açıklama: Oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle ...

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 14:27 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 14:29

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin, "Oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından bir ilgisi olmamıştır. Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadelerini kullandı.


Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca  ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla oğlu Fatih Samet Kılıç hakkında soruşturma  açılması ve bunun bazı basın yayın organlarında yer alması nedeniyle açıklama  yapmaya gerek gördüğünü belirtti.
 
Oğlunun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından  bir ilgisi olmadığını savunan Kılıç, "Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi  bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz  kesinlikle mümkün değildir. Kendisinin çevresi ve sosyal hayatı birlikte  değerlendirildiğinde, adı geçen örgütle ilişki kurulabilmesinin imkansızlığı da  ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Oğlu Fatih Samet Kılıç'ın, 12 yıldır yurt dışında çalıştığını, kendi  kurduğu işleriyle ilgilendiğini, yurda aralıklarla gelip gittiğini bildiren  Kılıç, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın  organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür."  ifadelerine yer verdi.
 
Haşim Kılıç, 42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa  Mahkemesinde geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"Görev sürem içinde, FETÖ terör örgütünün Balyoz, Ergenekon ve buna  benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek  etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesinin başkanı olarak oğluma yapılan bu  suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek  koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna  önemle duyururum."

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