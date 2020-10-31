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Hasar kaydı nasıl oluşturulur? İşte ALO DASK ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı ve kayıt bilgileri

Hasar kaydı nasıl oluşturulur? İşte ALO DASK ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı ve kayıt bilgileri