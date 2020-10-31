İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bölgede hasar kaydı işlemleri de başladı. Evleri depremde zarar gören, zorunlu deprem sigortası sahipleri hasar ihbarı yapabilecekler. DASK ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdi. Peki, Evleri depremde hasar görenler ne yapmalı? Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır? Hasar ihbarı nasıl yapılır? ALO DASK ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı nasıl yapılır? İşte Hasar ihbarı ve hasar kaydı oluşturma hakkında bilmeniz gerekenler...
HASAR KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?
DASK deprem bölgesinde göreve başladı. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilecek.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, “DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.” ifadelerini kullandı.
DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:
“DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.”
Bu arada, Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor. DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden, www.dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.