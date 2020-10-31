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Hasar kaydı nasıl oluşturulur? İşte ALO DASK ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı ve kayıt bilgileri

31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:37 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:37

İzmir'de meydana gelen depremin ardından pek çok bina hasar gördü. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdi. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse hasar ihbarı yapabiliyor. Peki, Evleri depremde hasar görenler ne yapmalı? Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır? Hasar ihbarı nasıl yapılır? ALO DASK ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı nasıl yapılır? İşte Hasar ihbarı ve hasar kaydı oluşturma...


İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda bölgede hasar kaydı işlemleri de başladı. Evleri depremde zarar gören, zorunlu deprem sigortası sahipleri hasar ihbarı yapabilecekler. DASK ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdi. Peki, Evleri depremde hasar görenler ne yapmalı? Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır? Hasar ihbarı nasıl yapılır? ALO DASK ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı nasıl yapılır? İşte Hasar ihbarı ve hasar kaydı oluşturma hakkında bilmeniz gerekenler...
 
 
HASAR KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?
 
DASK deprem bölgesinde göreve başladı. Zorunlu Deprem  Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı  merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilecek. 
 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü  Erdal Turgut, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, “DASK olarak tüm  imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi  sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi,  www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.”  ifadelerini kullandı. 
 
DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar  eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya  hazır olduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:
 
“DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu  Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125  çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı  yapabilirler.”
 
Bu arada, Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı  yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor. DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde  meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı  Merkezi’nden, www.dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar  ihbarında bulunabiliyor.
 
 
 

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