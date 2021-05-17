Hangi esnaflara destek verilecek? Esnafa hibe desteği verilecek! 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteğini kimler alacak?

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran'a kadar olan kademeli normalleşme adımlarını açıklamasının ardından Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 4 saat süren toplantı sona erdi. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan; salgından, kademeli normalleşmeye, esnaf ve çiftçiye desteğe kadar birçok konuda açıklama yaptı. Hangi esnaflara destek verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanan kapanma ve kısıtlamaların etkisiyle salgının yeniden kontrol altına alındığını belirtti. Salgın döneminde etkilenen esnafa dönük yeni destek açıklaması yapan Erdoğan, ”235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek” dedi. Erdoğan, çay alım fiyatının 4 TL olduğunu da duyurdu. Hangi esnaflara destek verilecek? İşte esnafa hibe desteği detayları…

Esnaf hibe desteği müjdeli geldi

“Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.”

ÇİFTÇİYE DE MÜJDE

“Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraat ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.”