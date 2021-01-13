Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerde hamsinin bol olduğunu ancak yeteri kadar büyümediğini belirterek, "Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir" ifadesini kullandı. Hamsi yasağı ne zaman kalkıyor?

Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, denizlerde balık popülasyonunun arttığını, hem kullanma hem de koruma dengesini gözettiklerini bildirdi. Denizleri yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, istilacı türler arasında sayılan balon balığında kuyruk başına verilen ödül sisteminin başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti. Hamsi yasağı ne zaman kalkıyor? Hamsi avı yasağı uzatıldı mı?

Hamsi yasağı ne zaman kalkıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 7 Ocak’ta 10 gün süreyle yasak getirdi. Hamsi avlama yasağı 17 Ocak’ta kalkıyor, ancak Bakan yasağın 10 gün daha uzatılabileceğini belirtti.

Hamsi avi neden yasaklandı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olanların oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı, ancak İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır denildi. Yasal avlanabilir hamsi boy uzunluğu ise 9 cm.

"Balon balığı popülasyonunu azalttık"

Pakdemirli, balon balığıyla ilgili genel bir sıkıntı olmadığını ama tedbirli gittiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Desteğimiz devam ediyor. Anaçlarıyla ilgili desteği veriyoruz. Bundan dolayı balon balığı popülasyonunu azalttık. Bu avlanma ile diğer balık popülasyonunun yaşamasına imkan sağlandı. Balon balığının dokuz türü bulunuyor. Diğer küçük türdeki balon balıklarının avlanması için de destek vermeyi planlıyoruz."



Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda 10 gün için getirilen hamsi avlama yasağına değinen Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedeninin çevresel ve iklimsel faktörler olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Denizlerimizde hamsi bol ancak yeteri kadar büyümedi. Avcılık yasağı konusunda eğer 10 günlük süre yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir" ifadelerini kullandı.