Halkbank sınavı ne zaman? Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınavla 46 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı alacak. Halkbank personel alımı sınavı için başvuruları temmuz ayında tamamlanmıştı. Adaylar Halkbank sınavına kısa bir süre kala 'Halkbank sınavı ne zaman? Halkbank sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır?' sorularını araştırıyor. İşte Halkbank sınav tarihi ve Halkbank sınav giriş belgesi ekranı...

Halkbank, KPSS şartsız personel alımı için sınavı başvuruları temmuz ayında tamamlandı. Binlerce adayın gözü Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek Halkbank sınavına çevrildi. Halkbank sınavına az bir zaman başvuru yapan adaylar Halkbank sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Halkbank sınavı ne zaman? Halkbank sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Halkbank sınavı hakkında merak edilen bilgiler...

Halkbank, sınavla Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) kadrolarında personel alacak. Halkbank sınavı başvuruları Anadolu Üniversitesi tarafından alındı. Adaylar 46 ile alınacak personel alımı için sınavın uygulanacağı tarihi bekliyor.

HALKBANK SINAVI NE ZAMAN?

Halkbank ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınav 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Banko görevlisi için sınavda Genel Yetenek Testi uygulanacak. Sınav 50 dakika sürecek. Adayların, servis asistanı için yapılacak Genel Yetenek Testi bölümünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı için başvuru Yazılı sınav “Genel Yetenek”, “Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda 200 test sorusu yer alacak. Sınav 8 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın I. Oturumu saat 10.00'da, II. Oturum ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav oturumu ve soru sayısı ise şu şekilde:

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana Balıkesir , Çorum, Denizli Trabzon olmak üzere 21 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

HALKBANK SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabilecekler.