Halkbank sınav sonuçları açıklandı. 8 Ağustos'ta Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Halkbank sınavı sonuçları belli oldu. İşte Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı...

Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı. Halkbank personel alımı başvuruları 12 Temmuz 'da sona ermiş ve 8 Ağustos'ta Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yapılmıştı. Adayların beklediği Halkbank sınav sonuçları açıklandı. İşte Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı...

Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı. Başvuruları 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınan Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı) kadroları için 8 Ağustos'ta Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yapılmıştı.

Halkbank sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi duyuru sayfasında açıklandı. Adaylar Halkbank sınav sonuçlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden giriş yaparak öğrenebilecek.