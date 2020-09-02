Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı. Halkbank personel alımı başvuruları 12 Temmuz'da sona ermiş ve 8 Ağustos'ta Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yapılmıştı. Adayların beklediği Halkbank sınav sonuçları açıklandı. İşte Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı...
Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı. Başvuruları 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınan Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı. Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı) kadroları için 8 Ağustos'ta Anadolu Üniversitesi tarafından sınav yapılmıştı.
Halkbank sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi duyuru sayfasında açıklandı. Adaylar Halkbank sınav sonuçlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden giriş yaparak öğrenebilecek.