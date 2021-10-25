Halkbank konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar düştü? Halkbank faiz indirimi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların konut kredisi faiz oranları araştırılmaya başlandı. 3 kamu bankası Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Söz konusu gelişmeye göre kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. İşte Halkbank konut kredisi faiz oranları…

Konut kredisi faiz oranları ne kadar düştü? Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından 3 kamu bankası faizlerini düşürdü. Kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. Peki, Konut kredisi faiz oranları ne kadar düştü? İşte Halkbank konut kredisi faiz oranları…

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR DÜŞTÜ?

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı yapılan indirim ile; 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları olarak uygulayacak.