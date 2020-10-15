15 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.185 -0.34 EURO 9,3100 0.20
USD 7,9400 0.37 ALTIN 484,360 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ekonomi Haberleri »
  • Halkbank ikinci el araba kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank Taşıt Kredisi başvuru şartları...

Halkbank ikinci el araba kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank Taşıt Kredisi başvuru şartları...

15 Ekim 2020 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 12:36

Corona virüs ile birlikte pek çok kişi izole olmak amacıyla araç sahibi olmak istiyor. Sıfır araçlara olan talep artınca piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır araçlara gelen ÖTV zammı da pek çok kişiyi ikinci el araçlara yönlendirdi. İkinci el araç almak isteyenler bankaların taşıt kredilerine başvuruyor. Peki, Halkbank ikinci el araba kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank Taşıt Kredisi başvuru şartları...


İkinci el araç almak isteyenler için Halkbank, taşıt kredisi sunuyor. 60 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunan Halkbank Taşıt Kredisi başvuruları internette merak ediliyor. Peki, Halkbank Taşıt Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank ikinci el taşıt kredisi başvuru şartları...
 
 
Halkbank, ikinci el araç kredisi ile fatura değeri/ kasko değeri 120.001 TL altı olan araçlar için 60 aya varan vade imkanı tanıyor. Halkbank Taşıt Kredisi alan müşteriler isterlerse ödemelerini 3 ay erteleyebiliyor. 
 
HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
 
Araç sahibi olmak isteyen ancak bütçesi uygun olmayanlar için Halkbank'ın hayata geçirdiği 2. el araçlar için Taşıt Kredisi, istenilen 2. el araca sahip olma fırsatı sunuyor.
 
HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Halkbank'ın sunduğu krediden faydalanmak için en yakın Halkbank Şubesine başvurmak yeterli olacaktır. Başvuruda müşteriden istenen bazı belgeler bulunuyor ve söz konusu belgelerin ayrıntılarını da şubelerden ve müşteri hizmetlerindne öğrenmek mümkün. 30.000 TL tutarındaki krediyi, yüzde1,33 faiz oranı ile 60 aya varan vadeler ve 780,73 TL taksitle ödeyebilirsiniz.
 
HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
Kredi başvurusu için öncelikle, 2.el aracın 7 yaşını geçmemiş olması gerekir. Diğer ayrıntılar şöyle:
 
Proforma Fatura değeri/ Kasko değeri 120.001 TL üzeri olan araçlarda kredi vadesi 48 aydır.Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.
 
 

ETİKETLER

Halkbank ikinci el araba kredisi Halkbank Taşıt Kredisi ikinci el araba Taşıt Kredis İkinci el araç kredisi ÖTV zammı Halkbank Taşıt Kredisi başvuru şartları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.