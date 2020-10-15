Corona virüs ile birlikte pek çok kişi izole olmak amacıyla araç sahibi olmak istiyor. Sıfır araçlara olan talep artınca piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır araçlara gelen ÖTV zammı da pek çok kişiyi ikinci el araçlara yönlendirdi. İkinci el araç almak isteyenler bankaların taşıt kredilerine başvuruyor. Peki, Halkbank ikinci el araba kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank Taşıt Kredisi başvuru şartları...

İkinci el araç almak isteyenler için Halkbank , taşıt kredisi sunuyor. 60 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunan Halkbank Taşıt Kredisi başvuruları internette merak ediliyor. Peki, Halkbank Taşıt Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank ikinci el taşıt kredisi başvuru şartları...

Halkbank, ikinci el araç kredisi ile fatura değeri/ kasko değeri 120.001 TL altı olan araçlar için 60 aya varan vade imkanı tanıyor. Halkbank Taşıt Kredisi alan müşteriler isterlerse ödemelerini 3 ay erteleyebiliyor.

HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Araç sahibi olmak isteyen ancak bütçesi uygun olmayanlar için Halkbank'ın hayata geçirdiği 2. el araçlar için Taşıt Kredisi, istenilen 2. el araca sahip olma fırsatı sunuyor.

HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank'ın sunduğu krediden faydalanmak için en yakın Halkbank Şubesine başvurmak yeterli olacaktır. Başvuruda müşteriden istenen bazı belgeler bulunuyor ve söz konusu belgelerin ayrıntılarını da şubelerden ve müşteri hizmetlerindne öğrenmek mümkün. 30.000 TL tutarındaki krediyi, yüzde1,33 faiz oranı ile 60 aya varan vadeler ve 780,73 TL taksitle ödeyebilirsiniz.

HALKBANK 2. EL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi başvurusu için öncelikle, 2.el aracın 7 yaşını geçmemiş olması gerekir. Diğer ayrıntılar şöyle: