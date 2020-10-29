Halkbank harekete geçti! Milyonlar için büyük fırsat

Halkbank'tan önemli bir açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir adım atıldı ve birleştirildi. Büyük kolaylık sağlayan yeni uygulamaya avantajlı kampanyalar ve taksit imkanları da eklendi.

Halkbank, 8. yaşını dolduran Paraf ailesini yeniledi. Halkbank Perakende Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay’ın verdiği bilgilere göre, Paraf markası altındaki tüm kartlara uygulanan yeni özellik sayesinde kredi ve banka kartı özellikleri tek kartta birleşti. Tek kart ve tek şifreyle alışverişin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan yeni Paraf, avantajlı kampanyaları ve taksit imkânlarıyla da dikkat çekiyor. Halkbank müşterileri yeni Paraf kartın yanı sıra, Paraf mobil aplikasyonu üzerinden sanal cüzdan ve QR kod ile ödeme seçeneklerini de kullanabiliyor.

Paraf kredi kartı sayısı 5 milyonu, banka kartı sayısı ise 19 milyonu aşan Halkbank, ticari kartta da hızla büyümeye devam ediyor. Paraf Esnaf ve Paraf Kobi kart adedi 1 milyonun üzerinde olan Halkbank, yüzde 16.4 pazar payı ile ikinci sırada bulunduğu ticari kart pazarında liderliği hedefliyor. Tuncay, “Hedefimiz, Paraf’ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak” dedi.