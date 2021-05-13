Halk Ekmek bugün açık mı? Bayramda halk ekmek açık mı, bugün fırınlar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Fırınlar tam kapanmanın başladığı 29 Nisan’dan beri açıktı. Arefe günü ve bayramda bazı işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik olması fırınların çalışma saatlerinin sorgulanmasına, halk emek almak isteyen vatandaşların da halk ekmek büfelerinin açık olup olmadığını araştırmasına neden oldu. Pek, fırınlar açık mı, bayramda halk ekmek açık mı, bugün fırınlar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de 29 Nisan saat 19.00’dan beri tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma 17 Mayıs 05.00’te sona erecek. Bayramın uygulama kapsamında olması Bayramı'nda fırınların açık olup olmadığına, açıksa kaçta açılıp kapandığını sorgulamasına neden oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile birlikte yeme ve içme yerlerinin saatinde değişikliğe gidildi. Peki buna göre bayramda fırınlar açık mı? Halk ekmek büfeleri açık mı, fırınlar kaça kadar açık?

BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

HALK EKMEK BAYRAMDA AÇIK MI?

Halk ekmek büfeleri bayram boyunca açık olacak.