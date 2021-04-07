Halikarnas’ta ralli 29 Nisan'da başlıyor!

2017 yılından bu yana yarış severleri Bodrum’da ağırlayan ve sezonun ilk Baja yarışı olma özelliğini taşıyan Rally Halikarnassos, bu yıl 29 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.Doğanın cömert davrandığı Bodrum’un güzellikleri, bir yanda zorlu parkurları ile Rally Halikarnassos katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Otomobil, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde Ralli ve Raid olarak iki ayrı sınıfta gerçekleşecek yarışta yarışçılar, zorlu parkurlar ve özel etaplarda macera dolu dört gün geçirecekler.
3.yarış olacak
Yarışla ilgili görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Rally Halikarnassos’u bu yıl üçüncü kez gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.