Halikarnas’ta ralli 29 Nisan'da başlıyor!

TransAnatolia Spor Organizasyonu ve Smyrna Offroad Kulubü tarafından organize edilen Rally Halikarnassos, 29 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşecek.

2017 yılından bu yana yarış severleri Bodrum’da ağırlayan ve sezonun ilk Baja yarışı olma özelliğini taşıyan Rally Halikarnassos, bu yıl 29 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.Doğanın cömert davrandığı Bodrum’un güzellikleri, bir yanda zorlu parkurları ile Rally Halikarnassos katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Otomobil, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde Ralli ve Raid olarak iki ayrı sınıfta gerçekleşecek yarışta yarışçılar, zorlu parkurlar ve özel etaplarda macera dolu dört gün geçirecekler.

3.yarış olacak



Yarışla ilgili görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Rally Halikarnassos’u bu yıl üçüncü kez gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Sezonun ilk Baja yarışı olma özelliğini taşıyan ve Bodrum'dan başlayarak Muğla’nın farklı noktalarında devam edecek yaklaşık 400 kilometrelik bir etapta gerçekleşecek yarışta kıyasıya bir mücadele yaşanmasını bekliyoruz.” dedi.

29 Nisan Perşembe günü idari ve teknik kontrollerin ardından yapılacak seremonik startla başlayacak yarış, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.