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Hakkari'de şehit askerler için tören

AA |  02 Haziran 2019 Pazar - 10:48 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 10:48

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.


Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Jandarma Astsubay Ercan  Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
 
Saygı duruşu, şehitlerin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından  şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere  konuldu.
 
Buradaki tören sonrasında şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin  Eyyubi Havalimanı'na getirildi.
 
Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa  konulan şehit Sanca'nın naaşı Adana, Barış'ın naaşı da Şırnak'a gönderildi.
 
Törene, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı  Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Neşe Kıyar, İl Emniyet Müdürü  Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum  amirleri, asker ve polisler katıldı.
 
 

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