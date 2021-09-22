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Hafta tatili yıllık izinden sayılır mı? Memurun hafta sonu tatili yıllık izine dahil mi?
22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:24 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:24
Hafta tatili yıllık izinden sayılır mı? 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin sürelerine hafta tatilleri dâhil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir. Örneğin, 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi, bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün izin kullanacaktır. Peki, Memurun hafta sonu tatili yıllık izine dahil mi?
Memurun hafta sonu tatili yıllık izinden sayılır mı? Milyonlarca çalışan haklarını merak edip, sorguluyor. Çalışanın merak ettiği konulardan biri de yıllık izinlerdir. İşte detaylar…
Hafta tatili yıllık izinden sayılır mı?
Memurların yıllık izinlerinde hafta sonlarının sayılmama durumu resmi gazete ile birlikte kesinleşti.
Memurlar yönetmeliğine göre devlet memurlarının kullandıkları yıllık izinlere hafta sonu dahil ediliyor. 2019 yılında düzenlenen toplu sözleşmeli memur görüşmelerinde bu konu sık sık gündeme gelse de konu hakkında düzenleme yapılmadı. memurların aldıkları izinlerde hafta sonu ve resmi bayramlar izinden sayılıyor.