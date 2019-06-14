İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisi'nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kâğıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. İETT ücretsiz ulaşımın yanı sıra mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta Cumartesi günü 805, Pazar günü 1019 ek sefer düzenleyecek.
Hafta sonu sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz!
DHA | 14 Haziran 2019 Cuma - 16:14 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 16:14