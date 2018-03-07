Hafıza kartlarından terör örgütü YPG/PKK'nın "çocuk savaşçıları" çıktı

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelendi. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor. Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları fotoğraflarda yer alıyor. Çocukların, bölücü terör örgütü PKK 'nın ele başı Abdullah Öcalan ve örgütün diğer sözde "yöneticilerinin" fotoğrafları önünde poz verdikleri görülüyor.

ÇOCUK SAVAŞÇILAR RAPORLARDA