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Hafıza kartlarından terör örgütü YPG/PKK'nın "çocuk savaşçıları" çıktı

07 Mart 2018 Çarşamba - 12:48 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 12:53

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.


Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya  çıkardı.  İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da daha önce defalarca  gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklar, bu kez kendi çektikleri  fotoğraflarla belgelendi. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma  yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile  dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve  dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor. Ele geçirilen fotoğraflar ve dökümanlarda, yaşları 13 ile 17 arasında  olduğu tahmin edilen çocuklara ait görüntüler bulunuyor.
 
 
 Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukların, kaleşnikofları  havaya kaldırdıkları ve nişan almış vaziyette silahlı eğitime tabi tutuldukları  fotoğraflarda yer alıyor.  Çocukların, bölücü terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan ve  örgütün diğer sözde "yöneticilerinin" fotoğrafları önünde poz verdikleri  görülüyor.
 
 
ÇOCUK SAVAŞÇILAR RAPORLARDA
 
Dünyanın görmezden geldiği "çocuk savaşçılar" konusu insan hakları  örgütleri tarafından da belgelenerek zaman zaman kamuoyunun dikkatine sunuluyor.  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af  Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar, PYD/PKK'nın  çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini kayda almıştı. HRW'nin  Suriye'nin kuzeyinde yaşanan insan hakları ihllalerine ilişkin raporunda, terör  örgütü YPG/PKK'nın özellikle bölgedeki küçük yaştaki çocukları savaştırması,  ihlallerin ilk sırasında yer aldı.  BM tarafından "Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün"  ilan edilen 12 Şubat'ta yazılı bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Çocuklar ve  Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Suriye'nin, çocukların en fazla  savaşçı olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer aldığını açıklamıştı.
 

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