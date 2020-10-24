GUY sınav ilanı 2020 duyurusu geldi! GUY ilanı 2020 başvurusu nasıl yapılır? GUY alımı şartları nelerdir? 1500 gelir uzmanı - 1000 Gelir Uzman Yardımcılığı ilanı 2020 detayları…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız." ifadelerini kullandı. Bu kapsamında 1000 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyurulurken, beklenen ilan geldi. GUY ilanı ne zaman gelir 2020, sorusu böylece yanıt buldu. 2020 GUY ilanını bekleyen kişilere merakla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana yöneldi. Peki, GUY alımı şartları nelerdir? GUY sınavı ne zaman? GUY ilanı 2020 başvurusu detayları…

GUY ilanı 2020 detayları belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak için Gelir Uzman Yardımcılığı ilanı yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 1000 kişi alınacak. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler 2020 GUY ilanlarına çevrilmişti ki, Hazine ve Maliye Bakanı dün yaptığı açıklamada 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını açıkladı. Bugün de beklenen GUY ilanı geldi. Peki, GUY ilanı 2020 başvurusu nasıl yapılır? GUY alımı şartları nelerdir? Gelir uzman yardımcılığı ilanı 2020 detayları…

2020 YILI GUY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel Gartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GUY ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı GUY alımı için adaylar başvurularına 09 Kasım 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 20 Kasım 2020 tarihi saat 17:30 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, adayların //sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

GUY SINAVI NE ZAMAN 2020?

23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da gelir uzmanlığı özel sınavı yapılacak

24 Ekim 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı yapılacak.

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