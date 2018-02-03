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Gürcistan’dan geldiler, Ankara’daki AVM’lere dadandılar

03 Şubat 2018 Cumartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 19:02

Gürcistan’dan Türkiye’ye gelerek bir süredir Ankara’da yaşamaya başlayan ve farklı tarihlerde AVM’lerde bazı mağazalardan birçok teknolojik malzeme çalan birisi kadın 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro’su ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda farklı tarihlerde çeşitli AVM’lerde yer alan mağazalarda teknolojik malzemeler çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir süre önce Gürcistan’dan Türkiye’ye geldikleri tespit edilen şüphelilerin Ankara’da bulunan mağazalara girdikleri ve burada birlikte belirledikleri malzemeleri çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin önce mağaza içerisine girerek teknolojik ürünleri incelediği, ardında da karar verdiği malzemeleri çalarak hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri kaydedildi. 
 
Televizyon bile çalmışlar
 
Şüphelilerin çeşitli zaman dilimlerinde yaptığı soygunlarda 3 ayrı AVM’den teknolojik malzeme çaldıkları belirtildi. Polisin şüphelilere yönelik yaptığı aramalarda hırsızlık olaylarından elde ettikleri değerlendirilen 3 adet kablosuz hopörler, 2 adet telefon ve 1 adet LCD televizyon ele geçirildi. 
 
 
Dördüncü eylemde yakalandılar
 
Şüphelilerin 3 ayrı AVM’de gerçekleştirdiği hırsızlık eylemlerinin ardından dördüncüsünü gerçekleştirmek üzereyken Hırsızlık Büro’su ekiplerince suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Gürcistan hırsızlık yaptılar
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