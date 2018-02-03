Gürcistan’dan geldiler, Ankara’daki AVM’lere dadandılar

Gürcistan’dan Türkiye’ye gelerek bir süredir Ankara’da yaşamaya başlayan ve farklı tarihlerde AVM’lerde bazı mağazalardan birçok teknolojik malzeme çalan birisi kadın 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

