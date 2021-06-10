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Güneş tutulması kaçta? Güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek, 10 Haziran güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi?

10 Haziran 2021 Perşembe - 12:52 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 12:52

Güneş Tutulması saat kaçta, Güneş Tutulması Türkiye'de görülecek mi? Güneş Tutulması için geri sayım başladı. 2021 yılının en önemli gökyüzü olaylarından olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması bugün gerçekleşecek. Peki, Güneş Tutulması ne kadar sürecek?


Güneş Tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması 2021 yılının en çok beklenen gök olaylarından biriydi, bugün gerçekleşecek. Ateş Çemberi hakkında merak edilenler…

Güneş Tutulması ne zaman saat kaçta olacak?

Güneş Tutulması bugün 10 Haziran 2021 saat 13.53'te gerçekleşecek.

Güneş Tutulması Ateş Çemberi ne kadar sürecek?

Tutulmasının 3 dakika 51 saniye süreceği tahmin ediliyor. Tutulmanın etkisinin farklı ülkelerde 1 saat 40 dakika süreceği tahmin ediliyor.

Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi, hangi ülkelerden görülecek?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Ateş çemberi nedir? 

Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak, bu olaya ateş çemberi denir.

 

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