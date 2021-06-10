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Güneş tutulması kaçta? Güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek, 10 Haziran güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi?

Güneş tutulması kaçta? Güneş tutulması hangi ülkelerden görülecek, 10 Haziran güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi?