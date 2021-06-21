GÜNCELLENDİ! AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman 2021, tarihleri? AFÖ yaz okulu online mı olacak 2021, AÖF yaz okulu 2021 başvuru ve yeni kayıt tarihi!

AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri değişti. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncellendiğini duyurdu. AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman, tarihleri? AFÖ yaz okulu online mı olacak 2021, AÖF yaz okulu 2021 başvuru ve kayıt tarihi!

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri güncellendi. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman 2021, tarihleri? AFÖ yaz okulu online mı olacak 2021, AÖF yaz okulu 2021 başvuru ve kayıt tarihi!

AÖF yaz okulu kayıt tarihi ne zaman 2021, online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF tek ders sınavı 2021

AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021. Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.