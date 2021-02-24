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Gümüşhane Üniversitesi bahar döneminde karma eğitim kararı aldı

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 18:57

Gümüşhane Üniversitesinde senato kararı gereğince bahar yarıyılında hibrit (karma) eğitim modeline geçiş yapma kararı alındığı bildirildi.


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör  Halil İbrahim Zeybek, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'nda eğitim öğretim  faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için öğrencilere yönelik bir  dizi karar aldıklarını belirtti.
 
Salgının başladığı tarihten itibaren güçlü altyapıları sayesinde  uzaktan eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıklarının altını çizen Zeybek,  "2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı içinde üniversitemizde hibrit (karma)  eğitim modeli ile eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülmesi yönünde kararlar  aldık. Öğrencilerimizin bir kısmını dahi olsa üniversitemizde yeniden görecek  olmak bizleri de heyecanlandırıyor." ifadelerine yer verdi.
 
Zeybek, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim  faaliyetlerini sürdürmesi adına tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayarak  üniversite senatosunda alınan kararın herkes için hayırlı olmasını diledi.
 
 Açıklamada ayrıca, üniversite senatosunca alınan karar gereğince,  özellikle yetkinlik kazanmadan mezuniyeti eksik ve telafisi güç olan bölüm ve  programlara sahip Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümleri ve Beden Eğitimi  ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf ve üzeri öğrencileri ile meslek yüksekokullarının  uygulama yapacak bölümlerinde eğitimlerin, Kovid-19 salgını ile mücadele  kapsamında şartlara uygun ve yeterli sayıda gruba bölünerek vize sınavlarından  sonra yüz yüze olacak şekilde planlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.
 
Öğrencilere kayıt dondurma hakkı
 
Yüz yüze yapılacak uygulamaların tarihleri ve öğrenci gruplarının  listelerinin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu tarafından  belirlenerek duyuruların yapılmasının karara bağlandığı bildirilen açıklamada,  senatonun diğer kararları ise şöyle sıralandı:
 
"Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde yer alan  akademik birimler, eğitim modelleri ve ders işleyiş detaylarını, 1 Mart 2021  tarihine kadar kendi internet sayfalarında duyuracak. Uygulamalı eğitimlere azami  dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla, öğrenciler  seyreltilerek ve gruplara ayrılarak eğitimlerin yapılması ilgili birimlerin  yetkili kurullarınca planlanacak. Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, azami süreyi  dolduran öğrenciler için yapılan ek sınavlar ve mezuniyet sınavlarının uzaktan  eğitim modeli ile çevrim içi sınav, ödev, proje, sunum vb. uygulama şekillerinde  yapılacak. Salgın süreci nedeniyle eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilere  kayıt dondurma hakkı tanınacak. Pedagojik formasyon ile ilgili duyurular ise  Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün açıklamalarına bağlı olarak sonradan yapılacak.   Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında YÖK'ün  alacağı kararlar doğrultusunda,  eğitim ve öğretim şeklinde yeni düzenlemeler planlanacak."

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Gümüşhane Üniversitesi eğitim modeli bahar yarıyılı
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