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Gülben Ergen sezonu açtı!

Gülben Ergen sezonu açtı! Gülben Ergen, önceki gün çocukları Atlas, Ares ve Güney ile Gündoğan'da bulunan evinin iskelesinde görüntülendi.
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