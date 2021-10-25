GSB burs başvurusu ne zaman 2021, KYK burs başvurusu başladı mı? Gözler 2021- 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için GSB’ye çevrildi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru için gözler GSB’ye çevrildi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler KYK burs başvuruları hakkında yaptıkları araştırmalar arttı. 2020 yılında 28 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında alınan KYK burs başvurusu, ekim sonu geldikçe daha çok sorgulanmaya başlandı. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? GSB burs başvurusu hakkında son durum…

KYK burs başvurusu ne zaman, 2021- 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? Lisans ve önlisans öğrencileri merak içinde sık sık GSB’nin sitesini kontrol ediliyor. KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili yapılan araştırmalar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla daha da çok sorgulanıyor. KYK burs başvuruları için gözler GSB'ye çevrildi. Peki, GSB burs başvurusu ne zaman 2021?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı, başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak. 2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez),

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir,

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.