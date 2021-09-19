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Gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 13:51 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 13:56

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 15 Eylül günü İstanbul'da yakalanan DHKP/C üyesi Kerim Kaya tutuklandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saklandığı örgüte ait hücre evinde yakalanarak gözaltına alınan zanlı,  emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 
Adliyede Nöbetçi savcılıkça tekrar ifadesi alınan Kaya, nöbetçi  hakimlikçe DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verildi.
 
Kerim Kaya'nın, DHKP/C terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde  faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçleri, devlet yönetim kademelerindeki  görevliler, siyasi parti yöneticileri, örgütsel davalara bakan hakim ve savcılara  yönelik suikast ya da intihar saldırısı tarzı terörist eylem arayışı içerisinde  olduğu tespit edilmişti.
 
İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer  alan ve 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Kerim Kaya, yürütülen istihbari  çalışmalar sonucu 15 Eylül günü Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.
 

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İçişleri Bakanlığı DHKP/C terör örgütü
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