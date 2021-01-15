Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440,5 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 437,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 440,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını da 2.920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.853 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı, yükselecek mi?

Altının piyasalardaki son veriler haftanın son gününde paylaşıldı. 15 Ocak 2021 Cuma günü çeyrek altın ve gram altın fiyatları, ons altınla bağlantılı olarak yükseliş kaydediyor. Altının onsundaki hafif yükseliş iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiledi. Yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 15 Ocak 2021 itibariyle Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı, yükselecek mi?

Altın yorumları: Altın yükselecek mi, azalacak mı?

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan ABD'deki olaylar da altın fiyatlarını etkiledi. Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faiz artırımına gitmeyeceklerini söylemesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. Bugün, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. ABD teşvik paketinin altın fiyatlarına olumlu etki edeceği düşünülüyor. Analistler altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtirken, yılın ilk yarısında teşvik paketinin altın piyasalarını şekillendireceği ikinci yarısında ise enflasyonun piyasaları şekillendireceği düşünülüyor.

15 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı

Ons altının 15 Ocak Cuma gününe 1851 dolar seviyesinde başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı.

Gram altın

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından dün itibarıyla fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 439 liradan işleme alınıyor.

Çeyrek altın

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 716 lira, satış ise 727 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet altını

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 855 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 895 lirada bulunuyor.

22 ayar bilezik

Bugün 22 ayar bilezik alış 399,00 TL, satış ise 401,50 TL'den işlem görüyor.