Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, şifresiz ve canlı mı yayınlanacak? FB Göztepe muhtemel 11ler kadrosu…

FB Göztepe maçı ne zaman? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu günün en çok soruları arasına girdi. Süper Lig 5. hafta mücadelesi Fenerbahçe ve Göztepe ile devam edecek. Göztepe ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maçta Fenerbahçe seriyi tamamlamak istiyor. Göztepe ise evinde mağlup olmak istemiyor. İşte Göztepe Fenerbahçe maçının detayları ile Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11’ler…

Süper Lig 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maç ile Göztepe ve Fenerbahçe 53. Kez karşılaşacak. Süper Lig'in 5. haftasının en kritik maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı lacivertliler seriyi sürdürmek istiyor, Göztepe de evinde hata yapmak istemiyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz mi? İşte FB Göztepe maçının detayları...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Fenerbahçe karşılaşması 18 Ekim 2020 Pazar günü İzmir'de Bornova Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ VE CANLI M?

Göztepe ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Bu müsabakalarda Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise sahadan birer puanla ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü.

Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

MAÇA ÇIKAMAYACAK OLANLAR

Fenerbahçe'de Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında transfer edilen ve sergilediği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile oynanan son lig maçının 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Teknik direktör Erol Bulut'un, Lemos'un yokluğunda savunmanın ortasında Marcel Tisserand'ın yanında Serdar Aziz ya da Sadık Çiftpınar'a görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan Diego Perotti, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Garry Rodrigues ve milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Faslı oyuncu Nabil Dirar müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Üst adalesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül ise iyileşti. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren deneyimli oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.

Lige Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra çıktığı 3 maçta Yeni Malatyaspor'la 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

Ligde 5. haftaya 6 puan ve averajla 8. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, halen namağlup durumdaki 4 takımdan biri olarak mücadelesini sürdürüyor.

Göztepe'de Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçlarda localarda rezerve edilmemiş 45 bileti çekilişle taraftarlara dağıtacağını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe maçı için geçen sene kombinesi olanların arasından 45 seyirciyi belirledi.

FB GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE

İrfan, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye

FENERBAHÇE

Altay, Nazım Sangare (Gökhan Gönül), Serdar Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo Valencia Thiam (Ferdi), Ozan, Samatta