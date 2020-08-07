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Gökçe Özyol böyle görüntülendi

07 Ağustos 2020 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 8:09

Gökçe Özyol, sessiz sedasız nikâh masasına oturduğu yeni eşi Ayça Akoğlu ve Akoğlu’nun kızıyla önceki gün Bebek’te görüntülendi.


 
Hayli keyifli oldukları görülen aile yemek yiyip sohbet etti.

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Gökçe Özyol Ayça Akoğlu Ayça Akoğlu eş
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