Glasgow Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Glasgow Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek hanesine galibiyet puanını yazdırmak istiyor. Peki, Rangers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatarasay'ın UEFA maçı ile ilgili detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile kozlarını paylaşacak. Cim Bom, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’la Play-Off maçına çıkacak. Galatasaray rakibini yenerek adını gruplara yazdırmak istiyor.
GLASGOW RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
1 Ekim Perşembe günü İskoçya'da oynanacak mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne de 2'de 2 yaparak başladı. Temscilmiz 2. ön eleme turunda Neftçi'yi 3. ön eleme turunda ise Hajduk Split'i eleyerek adını Play-Off turuna yazdırmıştı.
Galatasaray Süper Lig'de ise Gaziantep FK'yı 3-1, deplasmanda Başakşehir'i ise 2-0 mağlup etmişti.
İngilizlerin eski ünlü futbolcusu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Ranges İskoçya Ligi'nde 20 puanla Celtic'in 1 puan önünde lider durumda. Bu sezon 8 maça çıkan Ranges 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Ligi'ne Galatasaray gibi 3. turdan başlayan İskoçlar 3. ön eleme turunda Willem'i 4-0, 2. ön eleme turunda ise Lincoln Red'i 5-0 ile geçerek Galatasaray'ın rakibi oldu.