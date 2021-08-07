Girişimci Kadın Liderler Programı başvuruları uzatıldı!

Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2021 dönemi başvuru süreci devam ediyor. Vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla yürütülen programa seçilen girişimciler; bedelsiz olarak eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) desteği alıyor. Peki, Girişimci Kadın Liderler Programı başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Program kadın girişimcilere ne sağlıyor? İşte detaylar…

Küresel çapta düzenleenen ve bu yıl 14. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı™) Türkiye’de bu yıl beşinci kez düzenleniyor. Programın ilk dört yılında 40 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye; bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Bu yıl EMEIA Bölgesi genelinde, online olarak düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2021 dönem başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere ücretsiz eğitim verecek ve kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek sunacak. Program kadın girişimcilerin; iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkan sağlayacak.

GİRİŞİMCİ KADIN LİDERLER PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-girisimci-kadin-liderler-programi adresinden yapılabilecek

PROGRAM KADIN GİRİŞİMCİLERE ULUSLARARASI PAZARLARIN KAPILARINI AÇIYOR

Programın Türkiye liderliğini yürüten Müge Tan Belviso, “Girişimlerin gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Kadın girişimcilerin, liderlik becerilerini geliştireceği programlara, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği alanlara ihtiyacı var. Bu ücretsiz programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimciler, online eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir kadın girişimci ağının parçası olacaklar. Globalde 14. yılını kutladığımız bu programımızla bu yıl EMEIA Bölgesi’nden kadın girişimleri bir araya getiriyoruz. Kadın girişimcilere hedefledikleri uluslararası pazarların kapılarını açan bu özel programla, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız.” dedi.

PROGRAM KATILIMCILARININ ŞİRKETLERİ HIZLA BÜYÜYOR

50 ülkede 400’ün üzerinde başarılı kadın girişimci ile yürütülen Girişimci Kadın Liderler Etki Araştırması, şirket kurucularının programdan neler öğrendiğini ve bu kazanımların ne kadarını hayata geçirdiklerini ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçları bu programın, katılımcılarına hızlı bir büyüme getirdiğini gösteriyor. Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılanların %77’si yol gösterici ve rol model edinme konusunda programdan yaralandıklarını belirtiyor. Bununla birlikte programa katılan girişimci kadın liderler, programa katılmalarının ardından şirketlerinin ortalama %35 yıllık büyüme kaydettiğini ve bordrolu çalışan sayılarındaki ortalama artışın ise %166’ya ulaştığını söylüyor. Programa bugüne kadar 48 ülkeden 750’den fazla girişimci katıldı.

PROGRAM KADIN GİRİŞİMCİLERE NE SAĞLIYOR?

- Türkiye’nin en iyi girişimcileri ve yüksek büyüme göstermiş şirket liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağa katılma imkanı,

- Güncel sektör haberleri, araştırmalar, işletme stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ile bilgi birikimini artırma fırsatı,

- Potansiyel ortaklıkları, stratejik iş birliklerini, yeni müşteri ve tedarikçiler ile muhtemel sermaye kaynaklarını keşfetme olanağı,

- Üst düzey danışmanlar ve tanınmış girişimcilerle diyaloglar kurarak yöneticilik ve işletme becerilerini geliştirme imkanı,

- Liderlik becerilerini geliştirebilmeleri için EY yöneticilerinden bire bir koçluk ve mentorluk desteği,

- Kendilerinin ve şirketlerinin kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya karşısındaki görünürlüğünü artırma olanağı.

KİMLER KATILABİLİR?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericiler arasında yer alması gerekiyor. Ayrıca şirketinin Türkiye merkezli, en az 3 yıldır faaliyette olması ve son 2 yılda en az yıllık 3 milyon TL ciro elde etmiş olması şartlar arasında yer alıyor.