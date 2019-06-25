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Gezi olayları davasında ara karar açıklandı

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 19:54 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 20:25

Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları  karşısındaki binada yapılan duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları  müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.
 
Tutuksuz sanıklardan İnanç Ekmekçi'nin avukatı, müvekkilinin  Almanya'da yaşadığını, bu nedenle savunmasının istinabe (adli yardım) yoluyla  alınmasını, diğer tutuksuz sanıklardan bazılarının avukatları ise müvekkilleri  hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.
 
Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu  sanıkların tutukluluk hallerinin, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol  tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.
 
Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman  Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine  hükmetti.
 
Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkındaki kararı oy çokluğu ile  alırken, Aksakoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın  karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
 
Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının  beklenmesini kararlaştıran heyet,  avukatı tarafından yurt dışında yaşadığı beyan  edilen sanık İnanç Ekmekçi'nin savunmasının bir sonraki celsede alınmasına,  şartları oluşmadığından savunmasının istinabe yoluyla alınması talebinin reddine  hükmetti.
 
Tutuksuz 2 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini  reddeden heyet, müştekilerin beyanlarının alınması için yazılan talimatların  dönüşlerinin beklenmesine karar verdi.
 
  
 
    Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 18-19 Temmuz 2019'da  Silivri'de sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilmesine  hükmetti.
 
  
 

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