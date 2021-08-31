Gerçek doğum gününü açıklamayanlar giremeyecek

Popüler uygulamalar kullanıcılarını kaybetmemek adına başka yollara başvuruyor. Salgın döneminde popülerliğini artırmayı başaran uygulama yeni bir zorunluluk getiriyor. Bu noktada artık kullanıcıların doğum tarihlerini girmesini zorunlu hale geldi.

Instagram’da doğum gününü girmeyen kullanıcıların hesapları kilitlenecek. Kullanıcıların yanlış bilgi vermeleri ise Instagram 'ın yaş tahmini yapabilen yeni bir yapay zeka algoritması sayesinde engellenecek. Uygulamanın bu hamlesinin asıl hedefi küçük yaştaki kullanıcıların uygunsuz içeriklerle karşılaşmasının önüne geçmek.

Yeni alınan bu kararı duyuran Instagram, kullanıcıların doğum günlerini profellerine girme zorunluğu koştu. Defalarca gönderilecek bildirimlerle kullanıcıların doğum günlerini girmesini hatırlatacak olan Instagram, bu uyarıları dikkate almayan kullanıcılarının hesaplarını kilitleyecek.

Bir diretme olarak görülen hamle sonrası akıllara WhatsApp gizlilik politikası geldi. Bunu kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarını kullanamaz hale getireceğini duyuran yetkililer, daha sonra geri adım atmıştı.