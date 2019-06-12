Generallere hakaret eden Akit TV Haber Müdürü hakkında flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada "yetkisizlik" kararı vererek, dosyanın, kanalın merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı iki gün önce, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözler" ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.