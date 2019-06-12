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Generallere hakaret eden Akit TV Haber Müdürü hakkında flaş gelişme!

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 16:07 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 16:53

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, TSK'da görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.


 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine  başlatılan soruşturmada "yetkisizlik" kararı vererek, dosyanın, kanalın  merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderilmesini kararlaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı iki gün önce, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de  yayımlanan bir programda, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız  sözler" ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu  duyurmuştu.

 

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