Genelkurmay Başkanı Akar Ürdün’ü ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmoud Fraıhat’ın resmi davetlisi olarak ikili askeri ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Ürdün’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 20-21 Şubat tarihlerinde Ürdün Genelkurmay Başkanı Fraıhat’ın resmi davetlisi olarak ikili askeri ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Ürdün’e ziyarette bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında Orgeneral Akar, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah tarafından kabul edildi ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Fraıhat’ı makamında ziyaret etti. Ayrıca ziyaret sırasında iki ülke arasında “Askeri Eğitim İşbirliği Antlaşması” da imzalandı.

Akar, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz’ü makam ziyaretinin ardından Şeria Muharebeleri'nde şehit düşen subay, astsubay, erbaş ve erler olmak üzere yaklaşık 300 askerin ebedi istirahatgahı olan “Salt Türk Şehitliği”ni ziyaret edip çelenk koydu.