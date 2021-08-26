Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 350 spor uzmanı ve antrenör alacak!

Gençlik Spor Bakanlığı 2021 yılı Millilik kapsamında 4/B sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre, başvurular 13 Eylül'de sona erecek. Peki, Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımı başvuru şartları!

Gençlik Spor Bakanlığı KPSS şartsız 350 spor uzmanı ve antrenör alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, başvurular 31 Ağustos'ta başlıyor. Peki, Peki, Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımı başvuru şartları!

GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) – 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir. 3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

7. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Özel Şartlar

1. Antrenör pozisyonları için;

a) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak

pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

- Adayların antrenörlük ve millilik ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük ve millilik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya

Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk

üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor

dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik

spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış

millilik belgeleri,

2. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası

yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belge,

3. Antrenör pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta

en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

4. Beyan formu, başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.

- Lise, ön lisans veya lisans mezunuysanız ve e-Devlet üzerinde başvuru sırasında bu bilgileriniz gelmediyse, mezuniyet bilgilerinizi başvuru sırasında mutlaka beyan ediniz.

- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Spor bilgi sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından verilmiş millilik belgeleri ile Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösterir federasyon onaylı belgeler haricinde başka bir millilik belgesi kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda istenen belgeler, yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.