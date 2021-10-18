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Gelinim Mutfakta 782. bölüm fragmanı yayında!
Gelinim Mutfakta 782. bölüm fragmanı yayında!
18 Ekim 2021 Pazartesi - 16:24
| Son Güncelleme : 18 10 2021 - 16:24
Nuray Hanımın sürprizi herkesi şaşırtmayı başarıyor!
SONRA OKU
Nuray Hanım herkesi şaşkın bırakan bir sürpriz yapıyor. Songül Karlı'nın stüdyoya çağırdığı Nuray Hanımı gören herkes şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te
Kanal D
'de!
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