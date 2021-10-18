Gelinim Mutfakta 782. bölüm fragmanı yayında!

Nuray Hanım herkesi şaşkın bırakan bir sürpriz yapıyor. Songül Karlı'nın stüdyoya çağırdığı Nuray Hanımı gören herkes şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

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