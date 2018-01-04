Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün inşatının tamamlandığını belirtti.

Böylelikle TürkAkım projesinin deniz kısmına yönelik inşaatta yüzde 38'lik kısmın tamamlandığını ifade eden Miller, projenin aktif bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

Miller, Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metreküp daha yüksek." ifadesini kullandı.