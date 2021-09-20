Gazi konut başvuru sorgulama! TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir 2021 başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Gaziantep başvuruları ve başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje başlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak 14 bin konut kapsamındaki 800 konut için başvuruları 15 Eylül’de başladı. Başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak. Peki, TOKİ Gaziantep Kuzeyşehir 2021 başvurusu nasıl yapılır? İşte Gazi konut başvuru sorgulama ve başvuru yapma süreci…

GAZİANTEP 14 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak 14 bin konut kapsamındaki 800 konut için başvurular başladı. Başvurular 15 Eylül- 1 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak. Başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 2+1 204 konut, 3+1 159 konut satışa çıkarılacak.

GAZİ KONUT BAŞVURU SONUCU NE ZE ZAMAN NASIL DUYURULACAK?

Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak.

BAKAN ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başvuruların en geç 15 Eylül’e kadar başlayacağını açıklamıştı. Başkan Şahin açıklamasında, ‘"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül’de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz’ dedi.