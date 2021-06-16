Galatasaray - PSV maçı ne zaman? Galatasaray - PSV maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak, tarih belli oldu mu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi belli oldu. 2020-2021 sezonunda ligde 2. olarak Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray’ın Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşmesi sonrası maçın detayları hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta? GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi soruların yanıtları Galatasaray’ın PSV Eindhoven ile eşlemesi sonrası merak edilmeye başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda yönelik araştırılan Galatasaray - PSV maçı detayları…

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak belli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibi Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu.

Galatasaray PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak. Karşılaşmanın saati ve yayıncısı ise henüz belli oldu.