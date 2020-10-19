Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Canlı ve şifresiz izlenebilecek mi? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11 listesi…

Süper Lig’in 5. Haftası Galatasaray ve Alanyaspor arasında yapılacak maçla sonlanacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligdeki 4 haftada topladığı 10 puanla zirve mücadelesini sürdüren Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa deplasmanında mağlubiyet alan Galatasaray, Alanyaspor'a evinde yenilmek istemiyor. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaşta? İşte Galatasaray Alanyaspor maçı detayları ve mutemel 11 listesi…

Galatasaray Alanyaspor maçı için az bir süre kaldı. Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig’in 4 haftasında 7 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'e 3 galibiyet bir beraberlikle başlayan ve maç eksiği ile 2. sırada yer alan Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına özel, sınırlı sayıda localar 15 Ekim Perşembe saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara istinaden sınırlı sayıda olan localarımızın satışı başlanmakta olup, loca kapasitelerinin yüzde 50'si kadar Galatasaray taraftarı kabul edilecek.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin düdüğünü Tugay Kaan Numanoğlu çalacak.

Galatasaray-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Siopis, Davidson, Adam Bareiro.