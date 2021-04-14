Galata Wind halka arz süreci resmen başlıyor. Galata Wind hisse fiyatı belli oldu. Galata Wind halka arz için geri sayım devam ederken yatırımcı Galata Wind halka arzı için tüm detayları merak ediyor. Peki, Galata Wind halka arz hisse fiyatı ne? Galata Wind halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? alata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz takep toplama ne zaman? Galata Wind hisse fiyatı belli oldu mu? Galata Wind halka arz eşit mi oransal mı dağıtılacak? İşte Galata Wind borsa kodu ve hisse fiyatı...

Doğan Holding’in yenilenebilir enerji alanında en büyük yatırımlarından olan Galata Wind Enerji A.Ş’nin halka arzında süreç başlıyor. Yatırımcı Galata Wind halka arz süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Yıldız pazarda işlem göreceği ifade edilen Galata Wind hisseleri satışa sunulacak. Peki, Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Galata Wind halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz takep toplama ne zaman? Galata Wind hisse fiyatı belli oldu mu? Galata Wind halka arz eşit mi oransal mı dağıtılacak? İşte Galata Wind halka arz ile ilgili detaylar...

Galata Wind halka arz için geri sayım başladı. Doğan Holding 'in enerji yatırımlarından olan Galata Wind, halka arz için başvurularını bir süre önce tamamlamıştı. Yıldız pazarda işlem göreceği ifade edilen Galata Wind hisseleri 5,06 TL'den satışa sunulacak. Halka arz süreci sabit fiyat ile talep toplama şeklinde gerçekleşecek.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WIND HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan’ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

GALATA WİND HALKA ARZ NE ZAMAN?

Galata Wind halka arz süreci 15-16 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Hisse yıldız pazarda işlem görecek. Lotlar eşit olarak dağıtılacak.