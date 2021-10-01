Formula E Türkiye’de final zamanı!

ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası final yarışları bugünden itibaren başlıyor. Şampiyonanın final yarışlarında en hızlı 24 E-Spor yarışmacısı sürüş deneyimini birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış simülasyonu) platformu üzerinden online olarak mücadele edecekler Fnaller 1 Ekim’de başlayıp 14 Kasım’da sona erecek. ABB Yetkilisi Hakan Güney, “Çevreci teknolojiye destek ve ilgi artıyor. Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele için elektrikli araçları ve şarj ağlarını destekleyen kamu politikaları hazırlanırken, elektrikli araç şarj altyapısına, özellikle hızlı, kullanışlı ve kullanımı kolay şarj istas-yonlarına olan talep yükseliyor. ”diye konuştu.