ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası final yarışları bugünden itibaren başlıyor. Şampiyonanın final yarışlarında en hızlı 24 E-Spor yarışmacısı sürüş deneyimini birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış simülasyonu) platformu üzerinden online olarak mücadele edecekler Fnaller 1 Ekim’de başlayıp 14 Kasım’da sona erecek. ABB Yetkilisi Hakan Güney, “Çevreci teknolojiye destek ve ilgi artıyor. Dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadele için elektrikli araçları ve şarj ağlarını destekleyen kamu politikaları hazırlanırken, elektrikli araç şarj altyapısına, özellikle hızlı, kullanışlı ve kullanımı kolay şarj istas-yonlarına olan talep yükseliyor. ”diye konuştu.
- Haberler »
- Otomobil Haberleri »
- Formula E Türkiye’de final zamanı!
Formula E Türkiye’de final zamanı!
01 Ekim 2021 Cuma - 15:19 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 15:19
ABB Formula E’nin ilk final ayağı bugün Monaco E-Prix Pistinde start alacak.
- Ticaret Bakanı Muş duyurdu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk
- Ünlü ebeveyn eğitmeni Türk annelerle buluşuyor
- "Kalp sağlığı için hazır ve rafine gıdalardan uzak durun"
- Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan ile adı anılan Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- Bakan Kurum, Milano Başkonsolosu Uludüz ile görüştü
- Bebeğin kendisinden olmadığını öne sürüp, hamile eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimi